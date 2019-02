Binnen twee jaar geluidsscherm langs A4 bij Voorschoten

VOORSCHOTEN - Binnen twee jaar moet er een geluidsscherm langs de A4 komen te staan. Dat heeft een meerderheid van de Provinciale Staten woensdag besloten. Door de bomenkap voor de verbreding van de A4 is de overlast van het verkeerslawaai voor veel inwoners in Voorschoten alleen nog maar toegenomen.

GroenLinks, CDA, D66, VVD, SP, PvdA en SGP/CU stemden tijdens een vergadering voor een motie om binnen twee jaar de geluidsschermen te realiseren, waar mogelijk met medewerking van Rijkswaterstaat.

GroenLinks lijsttrekker Berend Potjer is blij met dit besluit: 'Na al die jaren komt er eindelijk schot in de zaak en kunnen de bewoners straks rustig slapen. Zo wordt een belofte ingelost en het vertrouwen in de politiek hersteld.' Eerder drong Voorschotense wethouder Monique Lamers aan op de komst van een geluidsscherm. 'Het is net alsof de hele dag op je balkon een stofzuiger staat te loeien,' aldus Lamers.



Groene wal

Potjer ziet daarnaast kansen om de geluidswerende maatregelen op een groene manier in te vullen. 'Een groene wal verrijkt bijvoorbeeld het landschap. Ook zien wij mogelijkheden voor zonnepanelen, zo slaan we twee vliegen in één klap.'

Het college van de provincie zal nu in gesprek moeten gaan met alle betrokken partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met Rijkswaterstaat. In juni 2019 moet er een voortgangsrapportage op tafel liggen en binnen twee jaar moet de geluidswal dus gerealiseerd zijn.

