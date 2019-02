Deel dit artikel:













Poeldijkse voetbalvereniging verrast door komst Polenhotel De parkeerplaats bij voetbalvereniging Verburch | Foto: Omroep West

POELDIJK - Voetbalvereniging Verburch uit Poeldijk is verrast dat het gemeentebestuur van Westland een oud trainingsveldje heeft aangewezen als plek voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Het veldje ligt naast de parkeerplaats van Verburch. 'Ik was me er niet van bewust dat het al definitief was,' zegt voorzitter Hans Mieog van de voetbalafdeling van de club.

Mieog heeft vorige week nog overleg gehad met wethouder Pieter Varekamp. 'Toen had ik niet de indruk dat de keus al gemaakt was,' zegt hij. Hij verwacht grote parkeerproblemen voor de leden van de vereniging als er 86 bedden voor arbeidsmigranten komen. 'Bij wedstrijden staat het nu al helemaal vol.' Daarnaast verwacht de voorzitter dat de vereniging de komende jaren zal groeien, omdat er nieuwe woningen in Poeldijk worden gebouwd, en ook dat legt extra druk op de parkeerruimte. 'Bovendien hadden we gehoopt dat wij het veldje hadden kunnen gebruiken voor de uitbreiding van de club.'

Wethouder bellen Mieog wil in overleg met de gemeente over de gevolgen van een eventueel nieuw Polenhotel naast de deur. 'Ik ga wethouder Zwinkels bellen,' kondigt hij aan. Het veldje in Poeldijk is niet de enige locatie die het gemeentebestuur in gedachten heeft voor een nieuw 'Polenhotel'. Ook langs de N223 komen er twee, zo bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond. Op de locatie Elsenbos aan de Burgemeester Elsenweg in Honselersdijk, tegenover de meubelboulevard van Naaldwijk, komen ruim 300 bedden in 120 tijdelijke wooneenheden. Ontwikkelaar Homeflex wil hiervoor binnenkort de vergunning aanvragen. Verderop aan de Burgemeester Elsenweg, net buiten Naaldwijk, is plaats voor driehonderd bedden op de voormalige hondenrenbaan.