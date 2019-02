Tweede arrestatie na dodelijke steekpartij in Den Haag

Hulpdiensten in de Mariottestraat in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie heeft woensdagmiddag een tweede verdachte opgepakt in verband met de dodelijke steekpartij dinsdagavond in de Mariottestraat. Het gaat om een 39-jarige man.

Eerder op de dag werd al een vrouw van 30 jaar opgepakt. Bij de steekpartij overleed een 36-jarige man, hij werd dinsdagavond zwaargewond aangetroffen. Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. Wat de rol is van de twee verdachte, is niet duidelijk.

De 39-jarige man werd in een woning in Den Haag aangehouden. Daar was ook een vierjarig kind aanwezig. De man en het kind zijn overgebracht naar het politiebureau. Daar wordt de man verhoord, voor het kindje wordt gezorgd.