Verdachte spijkerbroekendiefstal meldt zich na Team West

DEN HAAG - Een 56-jarige man uit Den Haag heeft zich bij de politie gemeld nadat hij dinsdagavond was te zien in het opsporingsprogramma Team West. Hij werd gezocht voor de diefstal van een aantal spijkerbroeken bij een kledingwinkel in de Grote Marktstraat.

Op camerabeelden was te zien hoe twee mannen in oktober samenwerkten om de broeken te stelen. Eén van hen leidde het personeel af, terwijl de ander met een aantal broeken in het pashokje verdween. Vervolgens legde hij één broek terug op de stapel en daarna verlieten beide mannen de winkel.

De volgende dag ontdekte het personeel dat er meerdere alarmlabels op één broek zaten. Het vermoeden is dat de dief de alarmlabels in het pashokje van de kledingstukken heeft gehaald en ze op de achtergelaten broek heeft gezet.



Verdachte verhoord

De identiteit van één van de mannen was al bekend bij de politie. De andere man werd dinsdag in Team West getoond. Na de uitzending meldde hij zich. De 56-jarige Hagenaar is verhoord en moet op een later moment voor de rechter komen.