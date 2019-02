Haagse wethouder Revis over schimmelwoningen: ‘Ik wil meer mensen helpen’

DEN HAAG - Gemeenteraad en wethouder Boudewijn Revis (VVD) in Den Haag zijn het er over eens: vocht- en schimmelproblemen in Haagse corporatiewoningen moeten nu echt aangepakt worden. Twee jaar geleden is de gemeente Den Haag een nieuwe aanpak begonnen maar de klachten blijven maar komen. 'Mijn ambitie is om meer mensen te helpen dan nu', zegt wethouder Revis.

Een aantal gedupeerden is woensdagochtend naar het stadhuis in Den Haag gekomen om hun jarenlange strijd tegen de vocht- en schimmelproblemen in hun woningen aan te kaarten bij de gemeenteraad. Een raadscommissie vergadert woensdagochtend over de problemen. 'Als het regent komt er water naar binnen', zegt een van hen. 'Ik maak mij zorgen over de gezondheid van mijn dochter. Maar als ik mijn problemen bij de woningcorporatie neerleg, dan krijg ik geen reactie.'

De verhalen maken indruk op de raadsleden. 'Ik ben geschokt door de verhalen die ik heb gehoord', zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'Bewoners voelen zich te vaak niet serieus genomen door woningcorporaties. Ze doen keer op keer meldingen maar krijgen weinig reactie. Dat is een slechte zaak want het hebben van een goede woning is een grondrecht.'



Gevoel van schaamte

Ook Mariëlle Vaviers van GroenLinks is aangedaan. 'Er overvalt je een gevoel van schaamte. Kennelijk zijn wij niet in staat om de problemen op te lossen.' William de Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil een gedragsverandering bij de corporaties. 'Van het opnemen van een klacht, tot het oplossen van de klacht.'

De gemeente heeft twee jaar geleden een aanzet gegeven om het probleem op te lossen. Gemeente, woningcorporaties, huurders en de GGD sloegen de handen ineen voor een gezamenlijke aanpak. Ook konden corporaties en huurders sindsdien een onafhankelijk schimmelexpert in de arm nemen. Maar de meldingen over vocht en schimmel zijn niet gestopt. In 2018 kregen de Haagse woningcorporaties 3761 melding, in 2017 waren dat er 4580 en het jaar daarvoor 4389.



Druk opvoeren

Wethouder Revis gaat de druk op woningcorporaties nu opvoeren. 'Corporaties moeten vocht en schimmel hoger op hun agenda zetten', zegt hij. 'Dat gaan we vastleggen in een raamconvenant met de huurdersverenigingen en woningcorporaties. Ook zal ik alle betrokkenen aan tafel trekken en gaan we gezamenlijk actieplannen maken en inventariseren hoe groot de problemen zijn. Want vocht en schimmel is voor te veel mensen een probleem waar ze dagelijks mee te maken krijgen. Ik vind dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor goede woningen voor iedereen.'

Revis erkent dat het probleem lastig te tackelen is omdat een deel ervan alleen op te lossen is door dure renovaties of gedragsveranderingen van huurders die hun woning bijvoorbeeld te weinig ventileren. Bovendien zijn de mogelijkheden voor gemeenten beperkt om in te grijpen. Revis: 'Het is eerlijk om te zeggen dat het hardnekkige problemen zijn die jaren kunnen duren en soms niet op te lossen zijn. Maar we kunnen het systeem wel beter inrichten dan nu het geval is waardoor we meer mensen kunnen helpen dan nu gebeurt. Dat is mijn ambitie.'