N470 wordt veiliger en klimaatneutraal na groot onderhoud

ZOETERMEER - De provinciale verbinding tussen Zoetermeer en Delft-Zuid, beter bekend als de N470, krijgt de komende jaren te maken met ingrijpende werkzaamheden. De weg zal door middel van duurzame technieken zichzelf van energie gaan voorzien. Maar aangezien de verbinding regelmatig kampt met ongelukken, hoopt de provincie Zuid Holland ook de veiligheid te kunnen verbeteren.

Naar verwachting gaan de werkzaamheden in maart van start. De weg wordt één van de duurzaamste van Nederland. Zo worden er zonnepanelen op de geluidswallen geplaatst, waardoor de N470 zelf energie opwekt.

Ook wordt er een nieuw soort asfalt gebruikt dat beter doorrolt: de autobanden hebben daardoor minder weerstand met het wegdek. Minder weerstand betekent minder brandstof en dus minder uitstoot. 'Dit is een primeur in Nederland', zegt Van Kooten. Het doorrol-effect heeft geen gevolgen voor de grip op de weg, of de lengte van de remweg volgens de projectleider.



Veel ongevallen

De N470 zit in de top drie gevaarlijkste provinciale wegen van de regio: tussen 2014 en 2017 liepen 63 personen verkeersletsel op. Alleen de N206 tussen Zoetermeer en Aerdenhout gaat hier overheen, al is die weg aanzienlijk langer dan de N470. Het gevaar bestaat dat bestuurders deze weg kunnen onderschatten. Omdat de weg er eenvoudig uitziet, gaan ze op de automatische piloot rijden, vertelt verkeerspsycholoog Michel Lambers. Dus moet de markering en bebording logisch en duidelijk zijn, anders schrikt de automobilist. De nieuwe bebordingen moeten beter in het zicht hangen.

Het totale aantal ongevallen op de weg in de eerdergenoemde periode lag op 236. Nu is de hoop dat dit in de nabije toekomst vermindert. Als alles volgens planning loopt, zal de weg begin 2020 gereed zijn. Het verkeer kan gedurende de werkzaamheden gewoon op de weg blijven rijden, aldus projectleider Hans van Kooten.