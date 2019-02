Bokser verlegt eigen grenzen dankzij Residentie Orkest

DEN HAAG - Ontdek de held in jezelf. Dat is het speciale thema van de concertreeks van het Residentie Orkest komende maand. De grote finale van deze heldenmaand is op 28 maart met het spelen van de vijfde symfonie van Tsjaikovski. Achterliggende gedachte: muziek is een krachtbron. Met de actie Word Je Eigen Held heeft het Residentie Orkest mensen uitgenodigd om iets te doen, wat ze eigenlijk niet durven te doen.

Een van die mensen is de bokser Jan-Willem van der Heiden. Hij bokst al zo'n zes, zeven jaar bij boksschool Haagse Directe. Maar een echte bokswedstrijd heeft hij nooit aangedurfd: 'Ja, als ik heel eerlijk ben: angst. Ik weet dat ik goed kan boksen. Maar de stap om in de boksring te stappen, heb ik nooit durven nemen.'

Het Residentie Orkest en de vijfde symfonie van Tsjaikovski moeten hem, met een workshop in de boksschool, over die angst heen helpen. Wat celliste Miriam Kirby betreft een logische keuze: 'Die symfonie gaat door zoveel verschillende emoties. Maar ik denk dat het voornamelijk gaat om het gevoel van heldhaftigheid en trots. Dat hoor je meteen: veel koperblazers, veel strijkers. Dat geeft je een krachtig gevoel.'



Oerinstinct

Dat werkt zichtbaar voor Jan-Willem. Niet alleen krijgt hij er een enorme boost van, het maakt hem ook tegelijkertijd heel rustig. En dat is precies wat hij nodig heeft om zijn eerste wedstrijd te boksen: 'Na afloop wist ik niet meer wat er is gebeurd. Het was op de automatische piloot. Uiteindelijk komt het aan op oerinstinct.'

Voor Kirby is het spelen van de vijfde symfonie ook een soort van oerkracht: 'Dan voel je je ook heel trots. Dan ga je rechtop zitten, speel je heel breed en geniet je van de prachtige klanken van het orkest. En ik kan me voorstellen dat als je dat hoort en in je hoofd hebt, dat dat extra kracht of vertrouwen geeft.'

De vijfde symphonie van Tsjaikovski is te zien en te horen op 28 maart in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.