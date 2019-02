Deel dit artikel:













Haagse VVD wil uitbreiding bevoegdheden BOA's en meer politie Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Haagse VVD wil dat buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) de bevoegdheid krijgen om jongeren door te kunnen sturen naar Bureau Halt. Zodoende wordt de druk op de politie verminderd, stelt de partij. Veel jongeren ontlopen een straf via Bureau Halt omdat de politiecapaciteit hiervoor te gebrekkig is. 'Dat is onacceptabel en zeer schokkend om te horen,' zegt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf.

'BOA's zijn er ook om te handhaven, zij constateren veel overtredingen in de Haagse straten. Door hen deze bevoegdheid te geven, verminderen we de druk op de politie,' aldus De Graaf Daarnaast wil de Haagse VVD-fractie meer politieagenten die zich met het doorsturen naar Bureau Halt bezig gaan houden. Daarnaast vraagt de partij inzicht in welke maatregelen de gemeente gaat nemen om het aantal jongeren dat criminele activiteiten pleegt, te verminderen.