Voetbalclub Hazerswoudse Boys krijgt bezoek van de KNVB

HAZERSWOUDE-DORP - Bij de Hazerswoudse Boys voetballen ze niet alleen, maar worden ook hardloopwedstrijden en triathlons georganiseerd. Ook hebben ze een commissie Cultuur en Maatschappij. De club uit Hazerswoude-Dorp vervult dus ook maatschappelijk een grote rol en dat blijft bij de KNVB niet onopgemerkt. De voetbalvereniging kreeg daarom woensdagmiddag bezoek van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee.

'Wat hier opvalt, is dat de voorzitter van de club helemaal niets met voetbal heeft, maar toch de vereniging goed kan besturen. Daarnaast is de club bijna niet afhankelijk van de gemeente en spelen er veel vrouwen', vertelt Van der Zee.

Van der Zee bezoekt samen met een team de komende tijd verschillende voetbalclubs om bijzondere verhalen te maken over het amateurvoetbal. 'Door heel het land hebben mensen in de afgelopen tijd verhalen verzameld en het verhaal van Hazerswoudse Boys sprong er direct tussenuit. Het is enorm interessant om erachter te komen hoe het kan dat zo’n kleine club alles zo goed voor elkaar heeft', aldus de directeur.



Vereerd door bezoek

Voorzitter van de club Peter Versteeg voelt zich vereerd dat de KNVB een bezoek brengt. 'We zien het als een beloning van onze inzet, maar aan de andere kant vinden we wat we doen ook heel normaal. We vinden het belangrijk om onze betrokkenheid naar de samenleving te tonen.'

Daarnaast zorgen de nevenactiviteiten volgens Versteeg ook voor voldoende inkomsten zodat de club kan blijven bestaan. 'Het gaat heel goed met de club en dat willen we graag zo houden, maar van alleen voetballen kan je een club niet van laten draaien. Nadeel van een dorpsvereniging is gewoon dat je minder aanwas hebt en dus moet je andere dingen verzinnen om de continuïteit van de club te kunnen garanderen.'



Commissie Cultuur en Maatschappij

En andere dingen verzinnen doen ze bij Hazerswoudse Boys volop. Om dit in goede banen te leiden heeft de club een aantal jaar geleden een commissie Cultuur en Maatschappij in het leven geroepen. 'We organiseren onder andere de Koningsdag voor het dorp, we organiseren een Polderloop en helpen mee met de organisatie van een triathlon', vertelt commissievoorzitter Carola van Dorp.

Dat de voetbalvereniging nu erkenning krijgt voor wat ze doet, betekent niet dat men stil gaat zitten. Ondertussen is de club namelijk alweer druk bezig om wat zaken uit te bereiden. 'We zijn aan het kijken of we een jeugdraad kunnen oprichten en of we gezamenlijke trainingen kunnen organiseren met de jeugd en het eerste elftal. Op die manier gaan we gewoon door', zegt Van Dorp.