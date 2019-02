Justitie wil GGZ-verpleegkundige cel in voor ontucht met twee patiëntes

ZOETERMEER - Als GGZ-verpleegkundige in Zoetermeer zou de 58-jarige E. de J. uit Den Haag ontucht hebben gepleegd met twee van zijn patiëntes. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag bij de Haagse rechtbank één jaar celstraf tegen de man, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Na jarenlang misbruik was er eindelijk iemand die haar kon helpen en begreep, dacht het eerste slachtoffer toen ze rond 2007 met de GGZ-verpleger in aanraking kwam. De vriendschappelijke sfeer tussen het duo veranderde rond 2009 in een amoureuze. Hij zou haar zijn gaan betasten en later seksuele handelingen met zijn gaan uitvoeren. Voor seks hebben ze twee keer in een hotel en een keer bij de verdachte thuis afgesproken.

De beweerdelijke ontucht met het tweede slachtoffer, 28 jaar jonger dan hij, kwam in 2017 aan het licht toen de instelling vermoedens kreeg van misbruik. Ook deze vrouw was al even onder de hoede van de verpleger. Tijdens hun gesprekken zou hij steeds dichterbij zijn geschoven, haar zijn gaan aanraken en tegen haar aan zijn gaan rijden. Bij haar thuis zouden ze twee keer seks hebben gehad. 'Wat zou ik graag tussen je benen liggen en je borsten zoenen', liet hij het slachtoffer onder meer via een mail weten.



Handelingen schadelijk

'U was gewoon op jacht, als ik die mails lees', zei de officier van justitie. Zij vroeg zich af of het bij de verdachte nooit opkwam dat zijn handelingen misschien wel schadelijk zouden zijn voor de patiëntes. Maar het ging volgens de psychische verpleger allemaal om 'aandacht en zelfvertrouwen'. Dat zou hij de vrouwen geven. 'De seks was daarvan de overtreffende trap', aldus de verdachte.

De seks vond plaats met wederzijdse instemming, aldus de Hagenaar. Dat was met de eerste vrouw door haar moslimachtergrond volgens de verdachte weliswaar een 'risicovolle exercitie'. Maar zíj zou hem juist graag hebben willen aanraken: 'Ze wilde mijn blote huid voelen.' De tweede patiënte was volgens de verpleegkundige 'echt een stevig tijgertje'. 'Helemaal geen zielig vogeltje.'



Geen dwang

Hoewel de officier van justitie de man verweet dat de vrouwen van hem afhankelijk waren, was daar volgens zijn advocaat geen sprake van. Ook was er volgens hem geen dwang. He t eerste slachtoffer had volgens de raadsman enkel belastend over de verdachte verklaard omdat ze boos was dat haar behandeling bij de GGZ-instelling werd beëindigd.

De verdachte zegt doodsbang te zijn om achter de tralies te belanden. Hij zou daarvan op suïcidale gedachten komen. De raadsman wil dan ook dat zijn cliënt alleen een voorwaardelijke celstraf krijgt opgelegd.



Nooit meer in de zorg werken

Het OM ziet dat anders. Naast een celstraf wil de aanklager dat de verdachte nooit meer in de zorg gaat werken en dat hij geen contact met de twee vrouwen mag opnemen. De slachtoffers eisen smartengeldbedragen van 4.500 en 3.000 euro.

De verdachte werkte bijna 25 jaar bij GGZ-instelling Rivierduinen in Zoetermeer. Hij werd destijds door zijn werkgever geschorst en zou de eer inmiddels aan zichzelf hebben gehouden door op te stappen.

De uitspraak volgt op 6 maart.

