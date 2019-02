Deel dit artikel:













Onruststokende man staat naakt voor het raam, arrestatieteam pakt hem op Naakte man voor het raam | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een man in de Vierhoutenstraat in Den Haag heeft de hulpdiensten woensdagavond flink bezig gehouden. Hij liep schreeuwend door het huis en ging langdurig naakt voor het raam staan. De man is volgens de politie naar alle waarschijnlijkheid onder invloed en een gevaar voor zichzelf en anderen.

Een arrestatieteam is uiteindelijk de woning binnengedrongen en heeft de man overmeesterd. Een bemiddelaar van de politie probeerde daarvoor tevergeefs met de man te praten. Maar hij was niet voor reden vatbaar en luisterde niet naar de instructies van de politie. Voor de zekerheid werd er onder het raam bij de gevel een 'springkussen' neergezet om de man op te vangen. Omwonenden zeggen dat de man vaker voor problemen zorgt. De straat is tijdens het incident afgezet geweest.