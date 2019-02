West Wekker: Challenge Cup begint in de Uithof en beleeftuin in Juliana Kinderziekenhuis

DEN HAAG - Goedemorgen! Vandaag beginnen de Challenge Cup en de Nederlandse kampioenschappen kunstrijden in de Uithof. Ook opent koning Willem-Alexander het Microsoft Quantum Lab Delft op de campus van de TU Delft.

Op het dak van de parkeergarage van het Juliana Kinderziekenhuis is een beleeftuin ingericht om patienten buiten te laten revalideren. Er liggen allerlei soorten bestrating en andere ‘obstakels’ zodat mensen onder begeleiding weer kunnen leren lopen of omgaan met hulpmiddelen.

De Uithof in Den Haag is van 21 tot en met 24 februari 2019 het toneel voor de Challenge Cup en de Nederlandse kampioenschappen kunstrijden. Aan het evenement doen 135 kunstrijders uit 24 landen mee, van pre basic novices (vanaf 8 jaar) tot en met senioren.

Zijne Majesteit de Koning opent donderdagochtend 21 februari het Microsoft Quantum Lab Delft op de campus van TU Delft. Het lab is een publiek-private samenwerking tussen Microsoft en de TU Delft / QuTech, waar wordt gebouwd aan een quantumcomputer gebaseerd op zogenoemde majorana-deeltjes.

Het weer : Vandaag worden wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog. Bij een matige ZW-W wind wordt het dan 12°.Beeld: MeteoGroup

Edwin Jonker en Edsilia Rombley vervullen de rollen van Jezus en Maria in de komende editie van The Passion. De cast van het jaarlijkse muziekevenement is woensdagavond voorgesteld in het tv-programma Jinek. Martijn Krabbé neemt de rol van verteller op zich, acteur Porgy Franssen speelt Pilatus. Paul Sinha kruipt in de huid van de discipel Petrus en eerder werd al bekend dat rockzanger Lucas Hamming de rol van Judas zal vertolken. Het muzikale paasspektakel is dit jaar in Dordrecht, op Witte Donderdag 18 april.

Slachtofferhulp Nederland vraagt in het kader van de Europese Dag van het Slachtoffer, aandacht voor de positie van het slachtoffer. Slachtofferhulp Nederland vraagt hier donderdag aandacht voor tijdens regionale ontbijtsessies, in het kader van de Europese Dag van het Slachtoffer, en met een landelijke bewustwordingscampagne #socialslachtoffer.

In deze aflevering van Nog lang niet versleten duikt presentator Fred Zuiderwijk in het leven van de 81-jarige Siem de Wit. Siem was in 1953 kampioen worstelen, boksen en gewichtheffen. Ondanks dat hij wat minder goed ter been is is hij nog altijd heel erg nauw betrokken bij de mensen in de wijk. In zijn kleine sportschool vangt hij de jongeren op uit de wijk.

