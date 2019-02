Deel dit artikel:













Vier auto's beschadigd door brand in Den Haag Auto brandt uit op Jaap Edenweg in Den Haag | Foto: Gabi Gonzalez (Regio15)

DEN HAAG - Op de Jaap Edenweg in Den Haag is woensdagavond een auto volledig uitgebrand. Drie auto's die in de buurt stonden zijn ook beschadigd. De brandweer heeft de het vuur inmiddels geblust, maar de kans dat de auto weer zal kunnen rijden lijkt erg klein.

De uitgebrande auto was een Duitse en vloog rond tien over half negen in brand. Wat de oorzaak is, is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

