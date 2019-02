Deel dit artikel:













Ruit springt na harde knal bij woning, politie doet onderzoek Ruit springt na harde knal in Voorburg | Foto: Regio15

VOORBURG - In de nacht van woensdag op donderdag is bij een harde knal een ruit van een woning gesprongen. Dat gebeurde in de Van Alphenstraat in Voorburg.

De politie heeft een plaats delict opgezet en een deel van de straat afgezet om de oorzaak van de knal te kunnen onderzoeken. Volgens de nieuwssite Regio15 waren de bewoners van de woning thuis toen het incident gebeurde. Zij kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van de harde knal is nog niet bekend. In Voorburg is het de afgelopen tijd vaker onrustig, dat heeft te maken met een reeks autobranden.