Koning Willem-Alexander opent lab voor computer van de toekomst

DELFT - Koning Willem-Alexander opent donderdag op de campus van de TU Delft het Microsoft Quantum Lab. Hier werkt de TU Delft in samenwerking met Microsoft aan de computer van de toekomst.

Die computer van de toekomst wordt een quantumcomputer genoemd en heeft de capaciteit om berekeningen te maken die niet mogelijk zijn met de huidige technologieën. Hierdoor kunnen er wellicht oplossingen gevonden worden op het gebied van milieu, energie en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking en het tegengaan van verdere opwarming van de aarde.



Koning Willem-Alexander

De quantumcomputer is gebaseerd op zogenoemde majorana-deeltjes, die in 2012 werden ontdekt door de Nederlandse professor Leo Kouwenhoven. De computer kun je het best vergelijken met een cloud, gegevensopslag op het internet. 'De computer zal niet op je bureau staan, maar je kan er wel op inloggen. Je laat er problemen achter die daar worden opgelost en later worden teruggestuurd', legde Kouwenhoven eerder aan Omroep West uit

Koning Willem-Alexander is donderdag op de campus van de TU Delft om het lab officieel te openen. Tijdens het seminar en de rondleiding door het lab, onder leiding van professor Leo Kouwenhoven, zal er verder worden ingegaan op de kansen van de quantumtechnologie voor de Nederlandse kenniseconomie en de bijzondere samenwerking tussen Microsoft en de TU Delft.



