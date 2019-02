Deel dit artikel:













Verdubbeling meldingen verwarde personen in vier jaar tijd Foto: Archief Omroep West

DEN HAAG - Het aantal meldingen over verwarde personen in de regio Den Haag is in vier jaar tijd verdubbeld. In 2014 waren er het gebied van de politie Den Haag 5.720 meldingen en in 2018 11.254, zo meldt de poltie donderdag. Vorig jaar werd al geconstateerd dat er steeds meer meldingen bij de politie binnenkomen over verwarde personen.

Het aantal meldingen is onder meer toegenomen doordat meer mensen de politie bellen zodra ze een verward persoon zien. Veel mensen met verward gedrag die in aanraking komen met de politie zijn niet of nauwelijks overlastgevend, crimineel of gevaarlijk. Het gaat daarbij om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben, zo stelt de politie. In Den Haag is al sinds twee jaar een zogenoemd Schakelteam aan het werk. Dat team zorgt ervoor de verwarde mensen in een passende omgeving worden opgevangen en niet in eerste instantie in een politiecel terecht komen.

Zorgelijk De politie noemt de toename een zorgelijke trend en vindt het een goede zaak dat er een speciaal telefoonnummer komt om dit soort meldingen door te geven. Ook juicht de politie de opzet van locale meldpunten toe. LEES OOK:

