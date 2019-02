Werkstraf geëist voor verkopen illegale Ziggo-abonnementen: 'Het was een hobby'

OUDE WETERING - Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 240 uur tegen de 29-jarige Jermain R., die vanuit een zolderkamer in Oude Wetering bij zijn ouders illegale abonnementen van Ziggo verkocht aan televisiekijkers. Hij zou daarmee ongeveer anderhalve ton hebben verdiend, denkt het OM. Kabelbedrijf Ziggo eist van de verdachte een bedrag van 755 duizend euro aan misgelopen inkomsten terug.

'Het was een hobby, die een beetje uit de hand is gelopen', zei de verdachte donderdagochtend bij de rechtbank. 'Ik wilde ervan af, maar mensen waren niet blij als ik zei dat ik de stekker eruit wilde trekken.' Via Marktplaats verkocht R. abonnementen van 75 euro per jaar. Thuis kregen klanten een zogenoemde dreambox geïnstalleerd.

Jermain R. gaf via de boxen de programma's door die hij met zijn Ziggo-card thuis ontving van het kabelbedrijf. Deze 'cardsharing' zou van 2011 tot 2016 hebben geduurd. Jermain R. woonde toen nog bij zijn ouders. Hij begon zijn illegale onderneming, die de naam Zodiac TV had, in zijn slaapkamer. Toen het groter en groter werd, verhuisde hij ermee naar de zolderkamer.



Ouders hadden niks in de gaten

Volgens Jermain hadden zijn ouders niets in de gaten. 'Ze zitten op het niveau dat ze een laptop kunnen aansluiten', zei hij. 'Mijn ouders hebben van mij aangenomen dat het goed zat.

Het aantal klanten van R. schommelde volgens de officier van justitie tussen de 331 en 526. Tijdens de zitting eiste de aanklager een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. 'Meneer is een goede ondernemer die op het verkeerde gebied bezig was', zei de officier over Jermain R.



Misgelopen inkomsten

Hij gaat ervan uit dat de man 145 duizend euro heeft verdiend aan de 'cardsharing'. Dat geld zou hij moeten afstaan aan de staat. Daarover beslist de rechtbank in een aparte procedure.

Kabelbedrijf Ziggo eist van de verdachte ook nog een bedrag van 755 duizend euro aan misgelopen inkomsten. Ze gaat ervan uit dat veel van de klanten van R. bij Ziggo klant zouden zijn geweest als R. ze geen goedkoop abonnement had aangeboden. Volgens de advocaat van R. valt dat nog te bezien. Die mensen hadden ook een andere provider kunnen kiezen.

De uitspraak is over twee weken.

LEES OOK: Alleen nog digitale tv bij Ziggo: ouderen krijgen hulp bij overzetten