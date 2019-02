Veel kritiek op Haagse VVD over taaleis bijstandsgerechtigden

DEN HAAG - Mensen in de bijstand die geen Nederlands spreken, moeten strenger worden gecontroleerd of ze wel moeite doen om de taal te leren. Dit standpunt van de Haagse VVD leidde donderdagmiddag tijdens de gemeenteraadscommissie op flinke aanvaringen met andere fracties, van Islam Democraten tot aan de PVV. De raadscommissie sprak in een urenlange vergadering over het ‘Werkoffensief +500’, een plan van de wethouder Rachid Guernaoui (Integratie, Groep de Mos) en Bert van Alphen (Sociale Zaken, GroenLinks) om 500 mensen extra per jaar aan het werk te helpen.

Het college gaf eerder aan dat bij controle is gebleken dat 5.145 mensen met een uitkering in Den Haag onvoldoende Nederlands spreken. ‘Dat is een schrikbarend aantal’, zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen. ‘Dat zijn ongeveer evenveel mensen als dat er in Duindorp wonen.’

De taaleis is een van de voorwaarden die de participatiewet stelt aan mensen in de bijstand. Andere eisen zijn dat je als bijstandsgerechtigde moet solliciteren, een tegenprestatie moet leveren en de Nederlandse taal moet spreken. En juist dat laatste punt moet strenger worden gehandhaafd, vindt de VVD.

'Strakker regelen'

Oudshoorn-van Ginderen: ‘Mensen die de taal niet spreken, mogen een intentieverklaring afleggen. In een intentieverklaring verklaar je of je mee wíl werken aan het leren van de Nederlandse taal. Maar mijn punt is: een intentieverklaring regelt niet een baan, maar de Nederlandse taal zorgt ervoor dat je een baan krijgt.’ Het VVD-raadslid vindt dat de gemeente ’strakker moet regelen’ hoe die intentieverklaring ook wordt nageleefd. ‘Hoe controleren we daarop? Hoe houden we vorderingen in de gaten?’, vraagt de VVD’er zich af.

Tahsin Çetinkaya van Islam Democraten heeft kritiek op dit standpunt van de VVD. Çetinkaya vroeg haar - drie maal - tijdens het debat: ‘Wat gaat de VVD doen met mensen die niet voldoen aan de taaleis? Wordt de stekker er bij die mensen uitgetrokken? Dan kunnen ze geen huur, elektra en andere vaste lasten betalen.’ Volgens de VVD zal het niet zo snel lopen. ‘De klantmanager van de sociale dienst kan bepalen wie er niet kán of niet wíl werken’, wierp Oudshoorn-van Ginderen tegen.





Kritiek op VVD

Raadslid Fatima Faid van de Haagse Stadspartij zag aanleiding om de VVD op deze uitspraak aan te vallen. ‘Waarom baseert u dat er mensen zijn die niet wíllen werken? U doet net alsof alle mensen in de bijstand niet willen werken.’

PVV’er Sebastian Kruis wilde weten waarom de VVD in de Tweede Kamer tegen het voorstel van zijn partijgenoten had gestemd om uitkeringen stop te zetten van mensen die geen Nederlands spreken. De VVD’er zei geen verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de keuzes van haar landelijke collega’s en als raadslid het lokaal in Den Haag te willen regelen.



Taaleis

Volgens Islam Democraten doelde de VVD’er op bepaalde doelgroepen, zoals Turken en Marokkanen, maar in de commissie durfde ze dat niet toe te geven, stelde Çetinkaya. ‘Ze wil alleen herrie schoppen’, zei hij na afloop.

Islam Democraten is sowieso geen voorstander van de taaleis. ‘Het is niet redelijk. Iemand van de eerste generatie die in Nederland is komen wonen en nu in uitkering zit, is nu boven de zestig. Moet die nu Nederlands leren?’, zegt Çetinkaya. Zo blijft diegene wel werkloos. ‘Daarom moeten we zestigplussers uitsluiten van de sollicitatieplicht’, stelt de partij.



Financiële consequenties

De partijen reageerden tijdens het commissiedebat niet alleen op het VVD-standpunt over de taaleis. Zo vond Arnold van der Ree van 50PLUS achttien miljoen euro om per jaar 500 mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen ‘heel veel geld’. ‘Dat is 36.000 euro per werkloze’, becijferde hij. En PvdA-raadslid Mikel Tseggai wilde weten wat de financiële consequenties zijn als dit plan niet werkt.

Verantwoordelijk wethouder Guernaoui wilde daar helemaal niet aan denken. ‘Ik ga ervan uit dat het gaat lukken. Daar heb ik alle vertrouwen in’, zei hij stellig. PvdA-raadslid Tseggai vroeg het nog een keer. Guernaoui reageerde: ‘Tja, als-dan… Dit plan zorgt ervoor dat er veel meer mensen vanuit de bijstand aan het werk gaan. Ik heb alle vertrouwen dat het lukt.’