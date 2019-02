Deel dit artikel:













Intertoys toch failliet: winkels blijven nog even open Intertoys vraagt uitstel van betaling aan | Foto: ANP

DEN HAAG - Speelgoedketen Intertoys is failliet verklaard. Nadat eerder door de bewindvoerders uitstel van betaling was aangevraagd, is nu toch gevraagd om dit om te zetten naar faillissement. De winkels blijven voorlopig open, er wordt nog gekeken naar een doorstart.

Intertoys bevindt zich al langer in zwaar weer. Gehoopt werd op herstel tijdens de feestdagen, maar de oplages vielen erg tegen door stuntacties van supermarkten. Zij verkochten tijdens de feestdagen speelgoed voor spotprijzen, wat voor Intertoys het faillissement heeft ingeleid. Ook heeft Intertoys last van concurrentie van webwinkels, Action en Kruidvat. Bij de speelgoedketen werken ruim 3.000 medewerkers over 286 winkels en twee distributiecentra. Zij dreigen hun baan kwijt te raken. Een medewerker vertelt Omroep West dat het niet duidelijk is of de voorraad in de winkel nog aangevuld wordt.