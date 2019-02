OM in beroep tegen vrijspraak in moordzaak Haagse Leyweg

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak in de zaak van de moord op de Russische Olena aan de Haagse Leyweg. Wendell G. werd woensdag door de rechter vrijgesproken van doodslag op zijn vriendin Olena Lyubysheva (42). Het OM had tien jaar cel geëist.

G. werd kort na de inhoudelijke behandeling van de zaak al vrijgelaten. De rechtbank liet woensdag weten dat er onvoldoende bewijs is dat G. zijn vriendin heeft vermoord. 'Er is geen wettig en overtuigend bewijs dat G. geweld heeft gebruikt waaraan zij is overleden', zei de rechter.

Olena werd 24 januari 2017 zwaargewond gevonden in het appartement van G. aan de Haagse Leyweg. Een dag later overleed ze in het ziekenhuis. G. is ervan overtuigd dat twee vrouwen die bij hem logeerden - een 24-jarige vrouw uit Den Haag en een 32-jarige vrouw uit Zoetermeer - zijn vriendin Olena hebben vermoord. De Russin stierf aan ernstig hersenletsel; ze was zwaar mishandeld.



Twee vrouwen

De 55-jarige Hagenaar heeft altijd ontkend dat hij bij de dood van zijn vriendin betrokken was. Hij zat meer dan een jaar in voorarrest. G. is ervan overtuigd dat de twee vrouwen Olena hebben mishandeld. De vrouwen werden kort na de dood van de Russische opgepakt, maar ook snel weer vrijgelaten. Hun zaak werd geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Zij kunnen niet opnieuw vervolgd worden voor de dood van Olena.