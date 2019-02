Metershoge orgelluiken Nieuwe Kerk omlaag getakeld voor restauratie

Orgel in de Nieuwe Kerk in Den Haag | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een spannende dag voor de organist van de Nieuwe Kerk in Den Haag. De restauratie van het gigantische orgel uit 1702 is donderdagmorgen volop in gang gezet. De orgelpijpen liggen al bij de restaurateur. Donderdag moest het grootste, beschilderde paneel naar beneden worden getakeld.

Het paneel, dat op zo'n tien meter hoogte hangt, is vijf bij vijf meter groot en honderden kilo's zwaar en dus was het een hele klus deze naar beneden te halen. Dat weet ook orgelmaker Reemt Tuinmann: 'Het luik kan naar beneden vallen. Dat is het worstcasescenario. Het zou vallen als de steiger het niet kan houden. Of de mallen zitten er niet goed om heen.'

De rijke beschilderingen van Theodorus van der Schuer zijn normaal gesproken niet te zien vanwege de hoogte. Organist Hero de Boer is blij dat zijn orgel nu gerestaureerd wordt. Hij hoopt nog wel dat er een oplossing komt voor de geluidsschermen waarachter het orgel nu is verstopt: 'Ze zijn hier opgehangen om de akoestiek te verbeteren en de Nieuwe Kerk geschikt te maken voor kamermuziek. Maar het orgel is daardoor onbruikbaar geworden als concertorgel. Dus het moet verwijderd kunnen worden als het nodig is. Niet alleen om het beter te laten klinken, maar ook om het prachtige kunstwerk uit 1702 zichtbaar te maken.'



Afscheidscadeau burgemeester

Burgemeester Jozias van Aartsen koos het orgel in de Nieuwe Kerk uit om geld voor in te zamelen. De burgemeester vroeg voor zijn afscheid een donatie voor een restauratie van een 18de-eeuws muziekinstrument.

De restauratie is geen kleine ingreep. Zo moet het leer vervangen worden, het orgel moet stofvrij worden gemaakt en er wordt een poging gedaan de verf in zijn oorspronkelijke kleur terug te krijgen.