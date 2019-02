Vrouw blijft in cel voor dodelijke steekpartij Mariottestraat

Hulpdiensten in de Mariottestraat in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - De 30-jarige vrouw die vast zit voor een dodelijke steekpartij in de Haagse Mariottestraat blijft sowieso nog veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Een opgepakte man is donderdag vrijgelaten. Een 36-jarige man overleed dinsdagavond rond 23.30 uur nadat hij was neergestoken in een huis op de begane grond aan de Mariottestraat in het Haagse Valkenboskwartier.

De politie heeft naast de 30-jarige vrouw ook een 39-jarige man opgepakt voor de steekpartij. Hij werd woensdag in de loop van de dag opgepakt, maar is inmiddels weer vrij. Over zijn zaak wordt later beslist.

Bewoners van de Mariottestraat vertellen dat er een Poolse vrouw in het huis woonde. De witte voordeur van de benedenwoning is door de politie verzegeld. 'Ik heb haar mee zien gaan met de ambulance, ik weet niet of ze vast zit,' zegt een overbuurman. 'Ze woonde daar met haar zoontje en een man.'



Kindje van vier

Volgens buren zette de bewoonster van het huis kort geleden haar vriend op straat. 'Ze woonde daar inmiddels met een andere man. Maar wie er is opgepakt en wie er is overleden, dat heb ik niet gezien. Alles speelde zich binnen af dinsdagavond,' zegt een buurman. 'De politie heeft woensdag nog wel de hele dag onderzoek gedaan in het huis, allemaal mannen in witte pakken.'

De politie bevestigt dat er een kindje van vier is meegenomen na de steekpartij en elders is ondergebracht. 'Zo zielig,' zeggen buren. De meeste bewoners kenden het gezin alleen van gezicht. 'We zeiden elkaar gedag. Het waren rustige mensen, netjes. Het is een raadsel wat er is gebeurd.'