Schoonmaker Chander gaf Obama een hand op wc: 'Nooit gedacht dat ik zulke mensen een hand kon geven'

DEN HAAG - Schoonmaker Chander Soerdien wist niet wat hem overkwam toen hij in de wc's stond terwijl de toenmalig Amerikaans president Obama het toilet binnenkwam lopen. Met het vijftig jarig bestaan van het World Forum blikt hij terug op het bijzondere moment tijdens het Nuclear Security Summit.

'Ik was hier toevallig bezig, plotseling kijk ik naar de buitenkant van de deur en zag ik een man komen die precies op Obama leek', aldus Chander. De Amerikaanse president had de verkeerde deur genomen en stond daardoor niet in het VIP-toilet, maar in de gewone wc's.

De schoonmaker trok de stoute schoenen aan en trok de machtigste man van de wereld aan zijn jasje. 'Ik heb hem toen gevraagd: Ben jij Obama? En hij zei: Ja, ik ben Obama.' Het bijzondere gesprek levert Chander zelfs een handdruk op. 'Ik ben de enige in het gebouw aan wie hij een handje heeft gegeven', zegt de schoonmaker vol trots. Medewerkers kregen de boodschap dat ze geen handen mochten schudden of selfies maken. 'Het is echt een aardige vent hoor, echt waar. Ik had nooit verwacht dat ik zulke mensen een handje kon geven.'



Tweedelige serie bij Omroep West

Bij de Hofvijver is donderdagmiddag een expositie geopend over het World Forum. Op de expositie staan portretten met tien persoonlijke verhalen van gebeurtenissen in het World Forum, waaronder die van Chander.

Omroep West zendt op 2 en 9 maart een tweedelige serie uit met alle hoogtepunten van het World Forum.