Meisje niet opnieuw verhoord in zedenzaak ex-schooldirecteur Khalid T. uit Gouda

DEN HAAG - Het gerechtshof wil geen nieuwe verhoren in de zedenzaak tegen de Khalid T. (33). Het ex-gemeenteraadslid en de ex-basisschooldirecteur uit Gouda werd op 21 juni 2018 veroordeeld vanwege seks met een 13-jarig meisje. Zijn advocate diende eerder deze week bij het gerechtshof in Den Haag een verzoek in om het slachtoffer en haar moeder nog eens te verhoren. Het hof heeft die verzoeken verworpen.

T. is bij het hof in hoger beroep gegaan tegen de acht maanden cel waartoe de Haagse rechtbank hem veroordeelde. T. en het 13-jarig meisje hadden elkaar leren kennen via een advertentie op een sekssite. T. heeft altijd volgehouden dat hij dacht dat ze 21 was.

Ze brachten in 2017 een nacht door in het Campanile hotel in Gouda. Volgens het meisje had ze in het hotel seks met T. Hij ontkent dat. T. zegt dat hij een kamer voor haar had geboekt, omdat zij anders een nacht dakloos zou zijn. T. deed dat 'uit goedheid', volgens hem had het meisje ruzie met haar ouders en kon ze nergens heen.



Voldoende ondervraagd

Tijdens de eerste zitting woensdag bij het gerechtshof over de zaak verzocht de advocate van T. de rechters om het meisje opnieuw te verhoren. Ze zegt dat de verklaringen van het slachtoffer niet betrouwbaar zijn. Er zouden veel tegenstrijdigheden in zitten. De moeder van het meisje zou het ook betwijfelen of haar dochter de hele waarheid aan haar heeft verteld. Daarom zou ook de moeder nog eens ondervraagd moeten worden door de rechters.

Het hof maakte donderdag bekend de verzoeken van de advocate van T. af te wijzen. Het Openbaar Ministerie verzette zich al tegen de nieuwe verhoren. Volgens de aanklaagster is de dochter al voldoende ondervraagd. De inhoudelijke zitting bij het gerechtshof over de zedenzaak is mogelijk op 21 augustus dit jaar.

