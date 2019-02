Dinsdag 26 februari in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 26 februari ziet u de volgende zaken:

- Beelden van een man die 4.500 euro van de rekening van een inwoner van Ter Aar haalt. De pinpas is door middel van phishing in handen van oplichters gevallen.

- In Leidschendam en Voorburg zijn de afgelopen weken meerdere auto's in brand gestoken. De politie doet een getuigenoproep.

- Een insluiper is duidelijk in beeld op het moment dat hij een telefoon en een laptop steelt uit de werkruimte van de Satebar op station Den Haag Centraal.

- Een 85-jarige vrouw uit Voorburg is het slachtoffer van een babbeltruc geworden. Haar pinpas is daarbij gestolen en er is ruim 5.000 euro van haar rekening gestolen.

- Tot slot tonen we een aantal spullen die zijn gevonden bij aangehouden woninginbrekers. De politie weet nog niet van wie die spullen zijn.

