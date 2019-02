Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Op wie ga jij straks stemmen? Doe hier het Kieskompas Stemmen (archiefbeeld)

REGIO - Over precies een maand, woensdag 20 maart 2019, zijn de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland en de rest van Nederland. Om je te helpen met kiezen is vanaf donderdag ook het Kieskompas te vinden op deze website.

Bij zowel StemWijzer als Kieskompas is duurzaamheid een groot thema bij de komende verkiezingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van meer windmolens en de subsidie op zonnepanelen. Ook het thema verkeer en vervoer is belangrijk. Denk dan aan bijvoorbeeld het bereik van het openbaar vervoer en de uitbreiding van vliegvelden. In aanloop naar de verkiezingen is op deze website ook een aparte verkiezingspagina hier vind je verhalen terug over de provincie, de lijsttrekkers en de waterschapsverkiezing.