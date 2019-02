Dit is de line-up van Parkpop Saturday Night 2019

DEN HAAG - Triggerfinger, Di-rect en My Baby zijn een greep uit de namen die dit jaar het podium zullen betreden tijdens Parkpop Saturday Night. Dat maakte Ducos, de organisator van het Haagse festival, donderdagmiddag bekend in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Ook Gruppo Sportivo, Navarone (bekend van The voice of Holland) en Cypress Hill zullen zaterdag 29 juni een show weggeven op het podium in het Haagse Zuiderpark. De line-up van Parkpop is nog niet bekendgemaakt.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Nile Rodgers & Chic, Skunk Anansie en Tears For Fears de avond voor Parkpop op zouden treden. Het is de tweede editie van Saturday Night, dat het populaire Night at the Park vorig jaar voor het eerst opvolgde.

