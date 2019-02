ADO Den Haag en Yuning Zhang mogelijk eerder uit elkaar, spits in China en praat met Beijing Gouan

DEN HAAG - De samenwerking tussen ADO Den Haag en aanvaller Yuning Zhang blijft mogelijk beperkt tot een half jaar. De spits, die wordt gehuurd van West Bromwich Albion, is momenteel in China en praat met de Chinese topclub Beijing Gouan. De transfermarkt is in China nog open en Beijing Gouan wil Zhang op huurbasis aan de selectie toevoegen.

Zhang ontbrak donderdag op de training van ADO Den Haag. Volgens Chinese media is hij inmiddels gearriveerd in de hoofdstad van China en is zijn overgang naar de geel/groene van Beijing aanstaande.

Zhang kwam in Den Haag zes wedstrijden in actie. Zijn laatste duel was eind januari in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (1-1). De 22-jarige Chinese aanvaller raakte afgelopen zomer, kort na zijn aankomst in Nederland, geblesseerd tijdens een wedstrijd met China onder de 23 jaar. Daardoor debuteerde hij pas eind november 2018 in het Haagse shirt tijdens de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (2-3 winst red.).



Geen eerste spits

Bij ADO Den Haag kon Zhang zich nooit opwerken tot eerste spits. Hij verloor de concurrentiestrijd van zowel Erik Falkenburg als later van Tomas Necid. Voor zijn overgang naar Den Haag stond Zhang onder contract bij Vitesse, Werder Bremen en het Chinese Hangzhou Greentown. In 2017 kocht het Engelse West Bromwich Albion Zhang voor bijna acht miljoen euro van Vitesse.