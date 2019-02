Directeur uitzendbureau waarschuwt: Westland kan niet zonder Polen

WESTLAND - 'Zonder arbeidsmigranten kan het Westland over twintig jaar dicht.' Dat zegt Piet Looije, eigenaar van een uitzendbureau dat vrijwel uitsluitend met Poolse arbeidskrachten werkt. Looije baalt van de negatieve sfeer die om de arbeidsmigranten hangt in de discussie rond nieuwe Polenhotels.

Dinsdagavond ging de gemeenteraad van Westland akkoord met de komst van een tweede Polenhotel op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Zo’n 200 Maasdijkers probeerden dinsdag de gemeenteraad nog op andere gedachten brengen. Ze hebben genoeg van de openbare dronkenschap, de vernielingen en de winkeldiefstallen.

Maar de meeste arbeidsmigranten gedragen zich wel, en zijn gewoon harde werkers, zegt Piet Looije. En zonder hen ligt het Westland op zijn gat. 'Wie gaat het werk doen als deze mensen er niet meer zijn?'



Geen Nederlanders

Looije heeft wel geprobeerd om Nederlandse arbeidskrachten te vinden, maar ze zijn er domweg niet. 'Ik heb projecten gedaan met het UWV in Rotterdam en Den Haag, mensen werden aangevoerd met bussen, en na een paar weken was er dan nog één over.' Waarom Nederlanders vaak afhaken weet hij niet. 'Te vroeg opstaan? Te hard moeten werken? Geen idee.'

Het bedrijf van Looije, PLV, heeft dagelijks 800 tot duizend mensen voor zich werken. Op verschillende locaties controleren deze medewerkers groente en fruit op kwaliteit en pakken dat in, bijvoorbeeld voor supermarkten. 'Veel mensen klagen wel over de Polen, maar realiseren zich niet dat zonder hen er geen groente en fruit in de winkels zou liggen.'



'Lieve mensen'

De directeur van het uitzendbureau werkt vrijwel uitsluitend met Polen. 'Het zijn lieve, hardwerkende mensen. Maar ze horen zoveel negativiteit van de Nederlanders dat ik weer hoor dat ze zich afvragen of ze hier nog wel willen blijven. Dat is weer niet goed voor Nederland.'

Hij blikt terug op zijn jonge jaren. Looije ging op zijn vijftiende zonder diploma van school, begon op de bloemenveiling en werkte zichzelf op. Ruim 17 jaar geleden begon hij met zijn eigen bedrijf. 'Met tien man, nu hebben we er bijna duizend.'



Mentaliteit

'We werkten ons toen de hele week over de kop. Dat is de Westlandse mentaliteit. Hadden we in het weekend 600 gulden in onze zak, gingen we het hele weekend uit, maandagochtend waren we platzak en begon het weer opnieuw.' Diezelfde mentaliteit herkent hij bij zijn Poolse werknemers.

Looije is blij met de komst van het tweede Polenhotel op bedrijventerrein Honderdland. 'Ik heb alleen hier op Honderdland al 400 mensen lopen. Die komen nu met de auto over de A20 en de Maasdijk. Wat is er nou mooier als ze straks naar hun werk kunnen lopen. Dat scheelt in drukte op de weg en in CO2-uitstoot.'



Overlast

Veel werknemers van PLV wonen nu verspreid over de regio in woonhuizen. 'We hebben goed overleg met de buren. Die hebben allemaal ons nummer, dat kunnen ze bellen als er wat is. Ik moet twee of drie keer per jaar naar een adres toe vanwege overlast.'

Ook hiervoor zijn de hotels een oplossing. 'Als mensen bij elkaar in zo’n voorziening wonen vermindert dat de druk op de woningmarkt, en kunnen we beter een oogje in het zeil houden,' aldus Looije.



Goede weg

Hij vindt dat de gemeente op de goede weg is. 'We hebben het al jaren over tweeduizend bedden. We gaan nu richting de duizend, dus we gaan de goeie kant op. En laten we gewoon proberen er samen uit te komen. Wij gaan als uitzendbureau’s daar aan werken, om het goed te regelen voor bewoners en werknemers.'







LEES OOK: Komst Polenhotel is bittere pil voor Poeldijkse voetbalclub