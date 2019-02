Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Prins Clauslaan gedeeltelijk dicht door verzakte weg Op de Grotiusplaats in Den Haag komen twee nieuwe woontorens. | Beeld: Provast

DEN HAAG - De Prins Clauslaan is tijdelijk afgesloten tussen het Prinses Irenepad en de Juliana van Stolberglaan. Bij werkzaamheden is de weg verzakt. Dat gebeurde tijdens het plaatsen van een damwand. Het is niet duidelijk wanneer de weg weer open kan.

Sinds deze week wordt er langs de Prins Clauslaan gewerkt aan twee nieuwe woontorens. Daarvoor moet de weg acht keer per dag tijdelijk dicht om grote platen van 18 meter te vervoeren. De werkzaamheden duren tot en met 28 februari. LEES OOK: Twee enorme nieuwe woontorens naast de Utrechtsebaan in Den Haag