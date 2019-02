Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man zwaargewond na aanrijding op parkeerplaats Het ongeluk gebeurde op de parkeerplaats van winkelcentrum Mariahoeve | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een man is donderdagmiddag zwaargewond geraakt toen hij in botsing kwam met een auto op de parkeerplaats van winkelcentrum Mariahoeve aan Het Kleine Loo in Den Haag. Dat meldt de politie.

Het ongeluk tussen de voetganger en de auto gebeurde rond 14.45 uur. Omstanders hebben eerste hulp verleend aan het slachtoffer totdat de hulpdiensten het over konden nemen. De man is uiteindelijk zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval en is op zoek naar getuigen.