West Wekker: Jaarlijkse grachtenschoonmaak in Delft en start werkzaamheden Bezuidenhout Grachten in Delft

DEN HAAG - Goedemorgen! Het weekend staat bijna voor de deur en voor scholen in de regio begint vanmiddag de voorjaarsvakantie. Maar er gebeurt meer! Vandaag worden de grachten in Delft schoongemaakt, starten de werkzaamheden van de herinrichting van straten Bezuidenhout én opent YouTuber Furtjuh vernieuwde Wonderkamers in het Gemeentemuseum.

Wat kun je vandaag verwachten:



Het is tijd voor de schoonmaakbeurt door de Delftse grachten! Zoals elk jaar worden de grachten aan de Oude Delft (tot en met de Kolk), de Lange Geer, Koonmarkt en Voorstraat schoongemaakt. Dit gebeurt met een duwbootje en een dekschuit.

Wethouder Richard de Mos geeft samen met winkeliers, bewoners en kinderen van de Stichting Haagsche Schoolvereniging het startsein voor de werkzaamheden aan de straten in Bezuidenhout. De straten worden opnieuw ingericht. Het riool is verouderd en wordt vervangen. De gemeente wil de leefbaarheid in de wijk vergroten door de parkeerdruk te verlagen en de wijk te vergroenen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2020.

YouTuber Furtjuh (Rutger Vink) opent samen met zestig kinderen de vernieuwde Wonderkamers in het Gemeentemuseum. In de Wonderkamers kan van alles worden gedaan. Zo kunnen kinderen in een van de ruimtes dansen met Mondriaan. Hij maakt danspasjes en die moet je zelf nadoen op een dansvloer met lichten. Ook is er een catwalkkamer waar kinderen zelf iets aandoen en ze gaan volgens het museum 'op een spectaculaire' manier op de foto. Het weer: De dag begint met mist of laaghangende bewolking. Later komt er nog wat zon. De wind blijft zwak en komt later uit het oosten. In de middag wordt het ongeveer 12 graden. Beeld: MeteoGroup Ga je de weg op? Kijk hier of er files zijn!

En dit moet je ook nog even weten:

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) komt naar Katwijk. Hij zal hier in gesprek gaan over de Brexit, zoals de gevolgen voor lokale ondernemers. Het evenement wordt georganiseerd door de Katwijkse VVD en zal plaatsvinden in strandpaviljoen Zand.

Het is de Dag van de Margarita. De Margarita is een cocktail met tequila en limoensap. Van oorsprong komt deze drank uit Mexico, maar ook bij ons is ie aardig ingeburgerd.

Vanavond op TV West: TV West Sport TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald. Fijne dag!