Bewoners mogen meedenken over integratie en inburgering in Den Haag

DEN HAAG - Wat denk jij dat beter kan op het gebied van inburgering en integratie in Den Haag? Dat is de vraag die wethouder Rachid Gernaoui donderdagavond in het Studenthotel aan de Hoefkade stelde aan Hagenaars. De wethouder is bezig met het schrijven van een nieuwe nota over dit onderwerp en roept de hulp in van de inwoners.

Voor de wethouder zijn er drie belangrijke pijlers: 'Taal, want de Nederlandse taal is wezenlijk om te kunnen meedoen. De tweede is werk, want ook werken helpt om te integreren. En de laatste is samen, want wat doe je samen in de stad?'

De avond werd druk bezocht. Volgens Frank Hitzert, woordvoerder van wethouder Gernaoui, dachten ze aanvankelijk dat er honderdvijftig mensen zouden komen, maar er waren al snel meer dan tweehonderd aanmeldingen.



Ideeën van inwoners

De bewoners werd gevraagd om mee te denken hoe de integratie en inburgering beter kan in een stad met hondertachtig nationaliteiten. 'Begrip tonen voor elkaar, in elkaars keuken durven te kijken, samen doen, naar elkaar luisteren. Dat zou wel goed zijn', zegt een aanwezige inwoner.

Voor een ander is de taal een belangrijk punt: 'De Nederlandse taal is een barrière. Maar ik zeg altijd dat als Máxima binnen een jaar heel goed Nederlands kan spreken, met een fantastische taalcoach, waarom bieden we dat dan niet aan aan de nieuwe Nederlanders? Zodat ze ook weer een bijdrage kunnen leveren aan de Haagse samenleving.'



De nota

Of er nou echt een geweldig idee tussen zit, dat zal moeten blijken. De nota van de wethouder zal over ongeveer twee maanden klaar zijn.