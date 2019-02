Bewoners Voorburg weer opgeschrikt door harde knallen

VOORBURG - Omwonenden van de Bruijnings Ingenhoeslaan in Voorburg werden in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door twee harde knallen. Het gaat vermoedelijk om zwaar vuurwerk.

De politie heeft enige tijd gezocht in de omgeving maar kon niet herleiden waar de knallen exact vandaan kwamen. In Voorburg is het de afgelopen tijd vaker onrustig.

Woensdagavond sprong een aantal ruiten na een harde knal in de Van Alphenstraat. De oorzaak van deze knal is ook nog niet bekend. Eerder ging al een aantal auto's in vlammen op.



Politie: 'Geen verbanden'

De politie gaat er vooralsnog niet van uit dat er verband is tussen de branden en harde knallen. 'Daarom zien we ook nog geen reden om preventief te handelen', aldus een politiewoordvoerder.