Anti 020 en FCDH geklad op ramen en deuren in Amsterdam De bekladdingen in Amsterdam | Foto: Instagram @awaydays_fcdh

DEN HAAG - Op verschillende plekken in Amsterdam zijn in de nacht van donderdag op vrijdag muren, ramen en deuren besmeurd met graffiti en verf. Op het Instagramaccount van FC Den Haag Home&Away staan foto's met leuzen zoals 'Anti 020', 'FCDH' en '070'. Ook is er groengele verf, de kleuren van ADO, op ruiten gegooid. Wie er verantwoordelijk is voor het vandalisme is nog niet bekend.

Komende zondag om 12.15 uur staat de Eredivisiewedstrijd tussen ADO en Ajax op het programma. Supporters van Ajax willen dan in Den Haag protesteren tegen het besluit van de Haagse burgemeester Pauline Krikke om geen Ajacieden toe te laten bij de wedstrijd. Op de foto's op Instagram is te zien dat onder meer Café Betondorp in Amsterdam bekogeld is met verf. Ook de bushaltes van het Van Beuningenplein en Dr. H. Colijnstraat moesten eraan geloven. De politie bevestigt dat de bekladdingen van donderdagavond of afgelopen nacht zijn. 'Wij gaan kijken of we kunnen achterhalen wie dat zijn geweest en of we de kosten voor het herstel kunnen verhalen', zegt de politie. Door op de pijltjes in de Instagram-post te klikken kan je meerdere foto's zien.

