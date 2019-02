Tedje de Gamer (81) in de race voor reis om de wereld

LEIDEN - De 81-jarige gamefanaat Ted de Water uit Leiden is uitgenodigd voor het SBS-programma 'De wereld rond met 80-jarigen'. Vrijdagmiddag gaat hij naar Laren om kennis te maken met andere potentiële deelnemers. Ted is een oude bekende van Omroep West. Eerder gingen we bij hem langs toen hij bij Radio 538 een nieuwe computer won voor zijn favoriete game Diablo.

Ted van de Water - alias Karate-Tedje, Techno-Tedje en Tedje de Gamer is helemaal gek van Diablo. Hij speelt de game dagelijks. 'Het is gewoon heerlijk om het doen, dit is voor mij de ultieme ontspanning', zo zei hij vrijdagmorgen bij Muijs in de Morgen op Radio West. De redactie van het programma van SBS kwam hem op het spoor nadat hij bij Radio 538 de computer won.

Ted onderbrak vrijdagmorgen zijn game om te praten over zijn mogelijke reis om de wereld. 'Ik zat eerst te twijfelen of ik wel mee zou doen, want ik heb een hondje en een vogeltje.' Mijn vrouw vindt het niet erg, ga maar gerust heen zei ze, dan heb ik een beetje rust.'



Australië eerste keus

'Het is nog niet zeker of ik mee doe aan het programma, want ik moet eerst nog op auditie.' Hij mag ook een land kiezen en dat wordt Australië, want hij heeft ook vogeltjes uit dat land. Er zijn zeven deelnemers. Later wordt bekend wie er mee mag op wereldreis.

