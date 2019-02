Voorjaarsvakantie: 5 tips met je (klein)kinderen

REGIO - De schooldeuren in onze regio hebben de deuren gesloten, het is tijd voor de voorjaarsvakantie! Ga je niet op vakantie, maar blijf je thuis met de kinderen? Wij hebben vijf tips voor je.

1. LEGO Rondleiding bij Het Keringhuis - Hoek van Holland

Wat doen we er in Nederland aan om het water op peil te houden? In het Keringhuis leer je er alles over tijdens de kinderrondleiding. Die neemt je mee op reis, want hoe ging dat vroeger en hoe doen we het nu? En is dat voor de toekomst nog wel voldoende? Na de rondleiding ga je lekker zelf knutselen met LEGO, want in iedereen schuilt een ontwerper en wie weet bouw jij zomaar een nieuw Deltawerk. Wel zo handig ook voor de ouders, met het oog op komende waterschapsverkiezingen.

Duur: 90 minuten. Kinderen € 2,50 en per kind mag 1 ouder/begeleider gratis mee. Aanmelden kan via deze link.

2. Naar de (natuur)speeltuin, het Omniversum of Krokus Kabaal - Den Haag

Het wordt ook in de voorjaarsvakantie heerlijk lenteweer. Ga er dus lekker op uit in de bossen, parken of de duinen en ravot in een van de vele (natuur)speeltuinen in Den Haag. In bijvoorbeeld het Zuiderpark, de Natuurspeelplaats van Dunea aan de Van Alkemadelaan, maar ook De Reigershof op de grens van Den Haag en Voorburg.

Wil je buiten binnen beleven, dan is het Omniversum een goede plek met de indrukwekkende nieuwe film Backyard Wilderness. En dan is er het nieuwe theater- en kunstfestival Krokus Kabaal. Van maandag 22 tot en met zondag 28 februari is er voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar van alles te zien en te doen op tien locaties door de stad. Voor lage prijzen of zelfs gratis. Kijk voor het programma op KrokusKabaal.nl.

3. Geniet van een rondreis Bali - Leiden

In Museum Volkenkunde in Leiden is de tentoonstelling BALI - Welcome to Paradise. In de voorjaarsvakantie zijn er naast de tentoonstelling allerlei extra activiteiten zoals maskers maken, de apendans leren en de kindervoorstelling over Kikker in het Paleis (6+) op 23 en 24 februari om 15.00 uur. Selamat Tinggal! Reserveer hier tickets online.

4. Waterskiën in het Groenhovenbad - Gouda

Een cool uitje in Gouda. Op maandag 25 februari kun je in het Groenhovenbad tussen 13.00 - 16.00 uur waterskiën. Het kost 5 euro per kind en een zwemdiploma is verplicht. Naast deze activiteit zijn er deze en andere dagen nog meer leuke activiteiten in het zwembad. Aanmelden kan via Sportpuntgouda.nl.

5. Op Vlindersafari aan de Vliet - Leidschendam

In Vlinders aan de Vliet vind je een ware jungle vlindertuin met de mooiste vlinders en rupsen. Je kunt tussen alle bloemen en planten ook andere dieren ontdekken zoals vogels, vissen, schildpadden, een leguaan en nog meer. En er is een heuse junglebar waar je wat kunt eten en drinken.

Open van dinsdag tot en met zondag voor 9 euro per persoon vanaf 13 jaar en 6 euro voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar.