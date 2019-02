15-jarige Zoetermeerder verliest strijd om leeftijd: 'Ik ben 19!'

DEN HAAG - Een uit Somalië afkomstige Zoetermeerder die zegt vier jaar ouder te zijn dan bij de gemeente bekend, moet bij jongere kinderen in de klas blijven zitten. De Zoetermeerder zegt dat hij 19 is en niet 15, zoals hij staat ingeschreven bij de gemeente. Ondanks een leeftijdsonderzoek mag hij van de Raad van State geen klassen overslaan.

De jongen zit op advies van zijn school, het Da Vinci-college, een paar groepen hoger, omdat iedereen merkte dat hij niet erg bij zijn vermeende leeftijdgenoten paste. Hij liet een medisch onderzoek doen om aan te tonen dat hij geen 15 is maar 19. De gemeente Zoetermeer vindt dat niet voldoende om zijn leeftijd te veranderen in de basisadministratie. Ook de Raad van State vindt nu het medische leeftijdsonderzoek onvoldoende.

De gemeente Zoetermeer wil sterker bewijs voor de leeftijd van de jongen uit Somalië. Het probleem is dat in Somalië niet erg secuur datum en tijdstip van geboortes worden geregistreerd. Bovendien is het in de moslimcultuur niet zo gebruikelijk om iemands verjaardag te vieren en speelt de geboortedatum niet zo'n belangrijke rol.



Valse ID

Toen de jongen met zijn zus in 2011 naar Nederland kwam zou zij een verkeerde geboortedatum door hebben gegeven en in 2015 weer, bij de aanvraag van een paspoort. Volgens de Raad wordt er vastgehouden aan de leeftijd die is opgegeven bij binnenkomst in Nederland. Mochten er daarna nog officiële documenten opduiken die op een andere leeftijd wijzen, dan kan de leeftijd worden gewijzigd.

De uitspraak is een tegenvaller voor de officieel 15-jarige, maar eerder 19-jarige scholier. De scholier zelf wil graag zijn geboortedatum naar 1 januari 1999 wijzigen. Zo kan hij sneller een studie gaan doen en wordt hij serieuzer genomen als hij zijn leeftijd moet opgeven. Want hij is al eens door de politie gecontroleerd. Die geloofde niet dat hij zo jong was en dacht dat hij een valse ID bij zich had.

