Schaatsvriendinnen starten goed doel voor overleden Paulien van Deutekom

REGIO - Ireen Wüst is samen met zeven oud-schaatsters een goed doel gestart voor de begin dit jaar overleden Paulien van Deutekom. Met de Paulien van Deutekom Foundation wil de groep geld inzamelen voor longkankeronderzoek, meldt Wüst op haar Instagramaccount.

Via een site kunnen geïnteresseerden schaatskleding kopen. Het geld dat hiermee ingezameld wordt, gaat naar het longkankeronderzoek.

De 37-jarige Van Deutekom overleed begin januari. Ze leed aan longkanker. De Haagse, die opgroeide en trainde in Gouda, was tussen 1998 en 2012 professioneel schaatsster. Ze werd in 2008 in Berlijn wereldkampioen allround.



Schaatsvriendinnen

Tijdens haar schaatscarrière bouwde ze een vriendschap op met onder anderen Wüst, Andrea Nuyt en Ingeborg Kroon. Aan het einde van het schaatsseizoen gingen de negen dames altijd samen skiën. Omdat Nuyt de 'coach' werd van deze vriendengroep, ging het negental verder onder de naam Team Nuyt.

Inmiddels is iedereen - behalve Wüst - gestopt met schaatsen. Vorige week won ze nog de 1500 meter tijdens het WK afstanden in Inzell. Haar winst vierde ze met een opgestoken middelvinger, waaraan een gele ring blonk. Geel was de lievelingskleur van Van Deutekom.

