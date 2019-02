Deel dit artikel:













Prins Clauslaan weer open na wegverzakking Verzakte weg Prins Clauslaan | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Prins Clauslaan in Den Haag is weer open na de verzakking in de weg van donderdag. Wel moet het verkeer langzamer rijden, schrijft de gemeente Den Haag. De bouwwerkzaamheden gaan door.

Tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe Grotiustorens verzakte de weg ter hoogte van de Gispentoren. Het ging om een verzakking van drie bij vijf meter en ongeveer 20 centimeter diep. De weg was daarom tijdelijk dicht. De gemeente adviseert wel de Prins Clauslaan te vermijden en de stad uit te rijden via de Zuid-Hollandlaan en de Utrechtsebaan.

Bouw nieuwe woontorens Sinds deze week wordt er langs de Prins Clauslaan gewerkt aan twee nieuwe woontorens. Daarvoor moet de weg acht keer per dag tijdelijk dicht om grote platen van 18 meter te vervoeren. De werkzaamheden duren tot en met 28 februari.