ADO en Krikke over vandalisme Amsterdam: 'Respectloos en triest'

DEN HAAG - ADO Den Haag distantieert zich van de gebeurtenissen in Amsterdam. Daar werden op verschillende plekken in de nacht van donderdag op vrijdag muren, ramen en deuren besmeurd met graffiti en verf. Wie er precies verantwoordelijk is voor het vandalisme is nog niet bekend, mogelijk zit een groepje ADO-supporters erachter. ADO Den Haag speelt zondag om 12.15 uur thuis tegen Ajax.

'Uiteraard hebben wij kennisgenomen van het vandalisme in Amsterdam. Wij keren ons als club nadrukkelijk tegen deze onbegrijpelijke acties. Het is respectloos en triest', reageert algemeen directeur Mattijs Manders op de website van ADO Den Haag.

'Het is vanzelfsprekend dat wij met ADO Den Haag afstand nemen van deze gebeurtenissen, die we sterk afkeuren, maar we vinden het belangrijk om dat ook via deze manier te benadrukken.'



'Anti 020'-leus en groengele verf

Op het Instagramaccount van FC Den Haag Home&Away staan foto's met leuzen zoals 'Anti 020', 'FCDH' en '070'. Ook is er met groengele verf - de kleuren van ADO - op ruiten gegooid.

Zo is onder meer Café Betondorp in Amsterdam bekogeld met verf. Ook verschillende bushaltes en het oorlogsmonument De Dokwerker moesten eraan geloven. De gemeente Amsterdam gaat aangifte doen tegen het vandalisme. De politie onderzoekt wie voor het vandalisme verantwoordelijk is. 'De camerabeelden worden nu uitgekeken', laat Halsema weten.

Door op de pijltjes in de Instagrampost te klikken kan je meerdere foto's zien.



Ook burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft gereageerd. 'Deze misdragingen keuren wij ten zeerste af. Zeer kwalijk dat verkeersborden, ruiten en andere plekken zijn beklad.'

Ook vindt ze het verschikkelijk dat De Dokwerker is beklad, het beeld ter nagedachtenis aan de februaristaking van 1941, een strijdbaar protest tegen de Jodenvervolging. 'Bekladding van juist dat beeld is respectloos en pijnlijk.'



Protest Ajax-supporters

ADO speelt zondag tegen Ajax. Supporters van Ajax zijn van plan om zondag in Den Haag te protesteren tegen het besluit van de Haagse burgemeester Pauline Krikke om geen Ajacieden toe te laten bij de wedstrijd.

Volgens Krikke staat het vandalisme los van de vraag of er wel of niet gedemonstreerd mag worden door Ajax-supporters. 'Alle inspanningen in Den Haag zijn erop gericht de demonstratie zondag goed te laten verlopen, met aandacht voor veiligheid.' Ze benadrukt dat demonstreren een grondrecht is.