Burgemeester Pauline Krikke toch niet in Studio Haagsche Bluf vanwege spoedoverleg

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke komt vrijdagavond toch niet naar het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. Krikke heeft besloten een overleg te houden met politie en het Openbaar Ministerie vanwege het ADO-vandalisme in Amsterdam.

Krikke zou vrijdagavond te gast zijn in het kader van haar maandelijkse rubriek 'Mevrouw de burgemeester'. Ze zou onder andere gaan praten over de wedstrijd ADO Den Haag - Ajax en over de vreugdevuren. Vanwege het vandalisme in Amsterdam heeft ze geen tijd om langs te komen in de studio.

'Er waren al goede vragen binnengekomen voor de burgemeester', zegt presentator Tjeerd Spoor. Luisteraars kunnen tijdens 'Mevrouw de burgemeester' vragen stellen aan Krikke. 'Mochten we haar toch nog spreken, dan houd ik de vragen bij de hand', belooft Spoor.

