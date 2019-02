Deel dit artikel:













Stel je vraag aan burgemeester Pauline Krikke in Studio Haagsche Bluf Burgemeester Krikke komt iedere maand langs. | Foto Omroep West

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke is vrijdagavond tussen 18.00 uur tot 19.00 uur te gast in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. Het zal onder andere gaan over ADO Den Haag – Ajax komende zondag en het vreugdevurendossier.