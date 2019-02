Lammetjes in de lente? Ze zijn er nu ook al!

REGIO - Het is nog maar februari, maar dankzij het lekkere weer en de hoge temperaturen van de afgelopen dagen, zijn de lentekriebels al flink losgebarsten. En bij lente denken we natuurlijk meteen aan schattige lammetjes, al blijken die twee eigenlijk nauwelijks met elkaar verbonden te zijn.

Stadsherder Martin Oosthoek staat op een boerderij in Schieveen tussen heel veel witte, zwarte en gevlekte lammetjes. Er zijn er daar nu al meer dan 1.300. Je zou zeggen dat het nog wat vroeg in het jaar is voor de beestjes, maar niets blijkt minder waar. 'Ze zijn er allang', zegt Oosthoek. 'Bij schapenhouders gaat het gewoon het hele jaar door.'

Volgens Oosthoek linken wij lammetjes en de lente met elkaar omdat het ons zo met de paplepel is ingegoten. 'Lammetjes, eitjes, kuikentjes, lente. Kuikentjes zijn er ook gewoon het hele jaar door', zegt de herder. 'Daarbij houden wij de lammetjes binnen totdat het echt goed weer is. De mensen zien ze dus pas als het echt lente is.'

