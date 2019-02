Deel dit artikel:













Minderjarige jongeren komen te makkelijk aan alcohol in Westland Feestje met bier. | Foto: ANP

WESTLAND - Minderjarige jongeren in het Westland kunnen veel te makkelijk aan alcohol komen. Vooral in sportkantines en in de kroeg krijgen mensen onder de 18 gewoon een biertje. Dit schrijven burgemeester Arends en wethouder Vreugdenhil naar aanleiding van een onderzoek. Slechts bij een kwart van de verkoopppunten kregen minderjarigen geen drank mee.

In het onderzoek werden negen cafetaria's, twaalf horecagelegenheden, twaalf slijterijen, tien sportkantines en zestien supermarkten bezocht. Per locatie probeerden een 17-jarig meisje en een 17-jarige jongen alcohol te kopen. Elke dag ging er één mysteriekoper een winkel, kantine of kroeg binnen om drank te scoren, meldt mediapartner WOS. Vooral bij sportkantines konden de jongeren makkelijk aan drank komen. 90 procent van de pogingen slaagde. Ook in de horeca lukte het twee van de drie keer.

Supermarkten doen het beter Supermarkten houden zich nog het beste aan het verkoopverbod. Daar gingen de mysteriekopers in ruim 68 procent van de pogingen zonder alcohol de winkel uit. Het college schrijft dat ze vooral toezicht gaan houden bij sportkantines en in de horeca. Ook kijkt de gemeente naar de verantwoordelijkheid van de mensen die er achter de bar staan. Volgens een nationaal plan om minderjarigen niet te laten drinken, moeten medewerkers en vrijwilligers van kantines uiterlijk in 2025 een cursus doen. Zo moeten zij zich gaan houden aan de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop. LEES OOK:

