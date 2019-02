YouTuber Rutger Vink heropent Wonderkamers van Gemeentemuseum

DEN HAAG - Het lijkt de nachtmerrie van elk museum, kinderen die aan de schilderijen zitten. Toch mag dit in de Wonderkamers van het Gemeentemuseum in Den Haag. Vrijdag opende YouTuber Rutger Vink, alias 'Furtjuh', de vernieuwde kindertentoonstelling. Bij de Wonderkamers kunnen kinderen al tien jaar spelenderwijs kennis maken met de wereld van kunst.

In de Wonderkamers krijgen de kinderen een tablet waarmee je de route door de dertien verschillende speelruimtes kan bewandelen. Allereerst vertelt een introductiefilmpje waarom kunst zo leuk is. Met de tablet kunnen kinderen in de ruimte ook allerlei opdrachten uitvoeren. Dit is de derde versie van de tentoonstelling Wonderkamers, die al tien jaar bestaat.

Het museum is niet bang dat kinderen de tentoonstelling vooral als een speeltuin zien die weinig met kunst te maken heeft. 'Wat je wilt is dat kinderen ontdekken dat kunst heel fijn is en het museum een fijne plek is. Door spellen te spelen kun je veel leren en het enorm naar je zin hebben', zegt Jet van Overeem, hoofd educatie van het Gemeentemuseum.



Dansen met Mondriaan

Er is genoeg te beleven in de dertien Wonderkamers. Zo kunnen kinderen in de Mondriaan-kamer dansen met Mondriaan. In de catwalk-kamer hangt allerlei kleding die de kinderen aan kunnen trekken om vervolgens op de foto te gaan. In het grote labyrint is de eindopdracht, waarbij ieder zijn eigen Wonderkamer kan ontwerpen.

De vijf kinderen die de kamers mochten uitproberen zijn in ieder geval overtuigd. 'Omdat je hier dingen kunt doen vind ik het zo leuk, zoals jezelf verkleden', zegt één van de kinderen.

LEES OOK: Veel fans bij signeersessie fotograaf Erwin Olaf in Gemeentemuseum