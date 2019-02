Deel dit artikel:













Wesley Verhoek ziet kansen tegen Ajax: 'ADO heeft geweldige wapens' Wesley Verhoek | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Zondag is de wedstrijd van het jaar in Den Haag; ADO tegen Ajax. Er zijn uiteraard nogal wat verschillen tussen beide clubs; bijvoorbeeld de stand op de ranglijst, de grootte van beide prijzenkasten of de transferwaarde van de selecties. Maar dat maakt voor even niet uit, zondag telt voornamelijk het sentiment dat hoort bij het duel met de eeuwige rivaal uit Amsterdam.

Wesley Verhoek (32) speelde acht seizoenen voor ADO Den Haag en was meerdere keren succesvol tegen de Ajax, met zijn winnende goal in 2010 in de Arena als hoogtepunt. Verhoek zegt vrijdag in TV West Sport dat ADO zeker een kans heeft om de Amsterdammers pijn te doen. 'Ajax heeft natuurlijk heel veel kwaliteiten en met name voorin, daarom moet ADO niet teveel aftasten maar gelijk de beuk erin gooien en ze met strijd overrompelen zoals Heracles laatst deed.' 'Natuurlijk zal ADO ook teruggedrongen worden maar dan heb je nog Sheraldo Becker die met zijn snelheid voor gevaar kan zorgen. Wat dat betreft heeft ADO een aantal geweldige wapens die ze zondag tegen Ajax in kunnen zetten. Ze maken zeker een kans, ik denk dat het 2-1 wordt', aldus Verhoek die in TV West Sport aan de hand van wedstrijdbeelden uitgebreid terugblikt op eerdere edities van ADO-Ajax en vertelt over het succesvolle team uit het seizoen 2010-2011.