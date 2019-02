ADO-trainer Groenendijk duidelijk over treffen Ajax: 'Ik ga geen kunstgrepen uithalen'

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk gaat zich zondag niet aanpassen in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Eerder dit seizoen deed de Haagse coach dat wel. 'Maar dat plan kon na twintig minuten in de prullenbak. Ik ga geen kunstgrepen uithalen', aldus de Haagse trainer.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Als je mij een half jaar geleden had gevraagd of we een kans zouden hebben tegen Ajax, dan had ik nee gezegd. De laatste weken heb je een 6-2 nederlaag, een 4-4 gelijkspel en een 1-0 nederlaag gezien. Er liggen dus mogelijkheden. Wij moeten dan wel heel goed zijn.'

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk gaat er van uit dat Giovanni Troupee niet inzetbaar is tegen Ajax. Daardoor start Dion Malone als rechtsback. Jeugdspeler Dehninio Muringen zit voor het eerst bij de selectie. Verder starten dezelfde namen als tegen PEC Zwolle.

Uitgelicht:

De laatste overwinning van ADO in eigen huis was in het seizoen 2010/2011. Door goals van Frantisek Kubik, Lex Immers en Timothy Derijck won de Haagse ploeg, destijds getraind door John van den Brom, met 3-2.

Volg ADO Den Haag – Ajax live:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax volg je zondagmiddag vanaf 12.00 uur live op 89.3 FM Radio West. Ook via onze social mediakanalen blijf je op de hoogte.