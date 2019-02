Immers en Beugelsdijk kijken uit naar duel met Ajax: ‘Je voelt je dan wel even ‘the King’’

DEN HAAG - ADO-spelers Tom Beugelsdijk en Lex Immers kunnen niet wachten tot het fluitsignaal zondagmiddag om 12.15 uur klinkt. Dan nemen zij het met 'hun club' ADO op tegen Ajax. Beide spelers waren in de afgelopen jaren namens ADO trefzeker tegen de Amsterdammers.

'Scoren tegen Ajax is anders. Normaal gesproken scoor je niet zo vaak tegen Ajax. Als je bij ADO speelt verlies je acht van tien wedstrijden, twee van de tien win je. Laten we hopen dat het zondag ook zo is', zegt Immers.

'Dit is een van de aller mooiste wedstrijden van het seizoen, iedereen kijkt hier naar uit', vervolgt Beugelsdijk. 'Er is altijd rivaliteit, de supporters staan er achter, er is vuurwerk, rookbommen Er is altijd wel een knaller bij. Het is altijd iets speciaals.'



Debuutwedstrijd

Immers scoorde in het seizoen 2010/2011 een doelpunt in de 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Ajax. 'Je loopt dan wel met je borst vooruit, je voelt je dan wel even 'the king'. Dan denk je: wie kan ons nog wat maken?', blikt Immers terug.

'Of het anders is om tegen Ajax te scoren? Voor mij is het hetzelfde, ik scoor niet zo vaak, dus dan komt er altijd een adrenaline vrij, maar toen ik tijdens mijn debuutwedstrijd tegen Ajax scoorde, gaf dat wel een extra gevoel', vertelt Beugelsdijk.

