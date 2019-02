Moslims boos om afwijzing islamitische begraafplaats Den Haag

DEN HAAG - Het onderzoek van wethouder Rachid Guernaoui (Financiën) naar een nieuwe islamitische begraafplaats in Den Haag, is veel islamitische organisaties in het verkeerde keelgat geschoten. Op basis van dit onderzoek heeft Guernaoui donderdag bekendgemaakt dat er geen nieuwe islamitische begraafplaats komt. De organisaties vinden dit onderzoek 'ronduit beschamend en beneden maats'.

Het verhaal begint 12 juli vorig jaar. Dan dient fractievoorzitter Tahsin Cetinkaya van de Islam Democraten een motie in om onderzoek te laten doen naar een islamitische begraafplaats in Den Haag. Volgens de Federatie Islamitische Organisaties (FIO) 'zijn de islamitische begraafplaatsen in Den Haag binnen vijf jaar vol', zegt Nazir Mohamed, bestuurslid van de FIO. Deze motie wordt aangenomen door de gemeenteraad.

Maar daar is na een half jaar nog niks mee gedaan. Guernaoui geeft donderdag in de gemeenteraadscommissie aan dat de motie door een misverstand ('Waar ik niets aan kan doen') pas begin januari dit jaar op de agenda komt. 'Ik heb mijn best gedaan om deze motie te onderzoeken. Uit dat onderzoek blijkt dat op Westduin en Oud Eik en Duinen de mogelijkheid bestaat om islamitisch te begraven.' De gemeente is eigenaar van begraafplaats Westduin. Oud Eik en Duinen is in particulier bezit.



'Geen feitelijke onderbouwing'

Tijdens de gemeenteraadscommissie willen veel partijen het begraafplaatsonderzoek inzien. Wethouder Guernaoui weigert volgens de islamitische organistaties 'op de vragen van alle partijen in te gaan en zijn verhaal miste een eerlijke vorm van feitelijke onderbouwing'.

De islamitische organisaties vinden het onderzoek van de wethouder slecht. Ze willen dat de gemeente beter onderzoekt of een nieuwe begraafplaats nodig is en waar deze kan komen, verduidelijkt Mohamed. 'Volgens dat onderzoek van Guernaoui is er nog genoeg plaats, maar hoe hij daarbij komt wil hij niet zeggen. Dat onderzoek van hem is ronduit beschamend en beneden maats.'



Geen extra islamitische begraafplaats

Volgens wethouder Guernaoui is er in Den Haag over het algemeen voldoende ruimte om te begraven met de twee gemeentelijke begraafplaatsen en de overige particuliere begraafplaatsen. Er zijn daarom ook geen plannen om een extra, islamitische, begraafplaats aan te leggen.

Guernaoui zegt dat het aanleggen van een islamitische begraafplaats een particulier initiatief is en niet een taak van de gemeente. 'Zodra door een dergelijk particulier initiatief een concreet plan bij de gemeente wordt ingediend, zullen wij daar serieus naar kijken. Tot op heden is van zo'n particulier initiatief nog geen sprake', aldus de wethouder.



'Wij gaan een plan indienen'

'Wij wilden graag met de gemeente in gesprek, omdat zij de eigenaar is van de grond in Den Haag. Dus wij gaan sowieso zo'n plan indienen', reageert Mohamed. 'Maar de islamitische organisaties zijn vooral geraakt door de schofferende en minachtende houding van de wethouder.'